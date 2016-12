Finnland zu Gast in Frankfurt

Bücher über Bücher. Bei der Frankfurter Buchmesse gab es für die Besucher wieder einiges zu staunen. Unzählige Verlage aus In- und Ausland präsentieren ihre neuen literarischen Werke. Als besonderer Gast Finnland. Denn im Jahr 2014 erscheinen über 130 Titel aus Finnland bei deutschen Verlagen. Dabei ist zeitgenössische Literatur genauso vertreten wie Klassiker, Lyrik, Sachbücher, Comics, Graphic Novels sowie auch Kinder- und Jugendbücher. Das besondere an finnischen Büchern ist, dass sie in drei Sprachen, auf Finnisch, Schwedisch und Samisch erscheinen, was auch in den deutschen Übersetzungen deutlich wird. Im nächsten Jahr ist Indonesien der Ehrengast. Wir haben es uns nicht nehmen lassen auf der Buchmesse ein paar Interviews zu machen. Sei es mit Enie van de Meiklokjes, oder einzelnen Verlagen wie Rogner und Bernhard oder Droemer-Knaur. Unsere Interviews zur Frankfurter Buchmesse gibt es immer mal bei uns im Programm. Also einfach reinschalten.