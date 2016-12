Flohmarkt lockt Jung und Alt

Sonntag ist Flohmarkt-Tag. In Siegen gibt es einen Flohmarkt nur für Ladies. Der Mädchenflohmarkt findet im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle statt. Das Paradies für Schnäppchenjäger lockte Jung und Alt in die heiligen Hallen der Siegerlandhalle. Schon am Einlass reihte sich die Kaufwütige Masse in einer Schlange, um schnellstmöglich ein Highlight zu ergattern. Soweit das Auge reicht gab es Schuhe, Taschen, Klamotten, Schmuck und Kosmetikartikel. In insgesamt drei Hallen boten die verkauflustigen Damen ihre Schätze an. Für die kalten Herbsttage ein super Pendant zum Flohmarkt unter der HTS (Hüttentalstraße) der zwischen April und Oktober einmal im Monat zum Shoppen einlädt. Was Männer von dem Flohmarkt ausschließlich für Frauen halten und ob alle Damen auf ihre Kosten kommen, gibt es in dieser Woche bei mediaZINE.fm zu hören und am 12.11 von 17.00-19.00 Uhr im Kulturbeutel.

Für alle die diesen Mädelsflohmarkt verpasst haben, gibt es im Januar wieder einen im Leonhard-Gläser-Saal.