So kick it, so kick it!

Laut, spontan und packend. So präsentierten sich die Beatsteaks am Dienstag (04.11.2014) in der Siegerlandhalle ihrem Publikum. Das Konzert war der Tourauftakt der ‚Creep Magnet‘-Tour zum aktuellen Album, das den einfachen Namen ‚Beatsteaks‘ trägt. Es ist die erste Tour nach dem schweren Unfall von Drummer Thomas Götz. Dieser konnte beim gestrigen Konzert, voll und ganz genesen, an seine vorherige Form anknüpfen. Mit einer Mischung aus neuen und alten Liedern brachten die fünf Berliner ihre Fans zum tanzen. Neben Klassikern wie ‚As I please‘, ‚Monster‘ und ‚Hand In Hand‘ wurden natürlich auch neue Lieder wie ‚Make A Wish‘ und ‚Gentleman Of The Year‘ geboten. Sänger Arnim Teutoburg-Weiß wollte es sich nicht nehmen lassen Publikumsnah durch die Menge zu tanzen. Das Publikum in der Siegerlandhalle bedankte sich mit ausgelassenem Mitsingen der einschlägigen Liedzeilen. Schweißgetränkte Klamotten und zufriedene Gesichter der Fans waren die Folge. Gastschlagzeuger Dennis Kern unterstützte die Band auch dieses Mal wieder auf der Bühne. Bei der letzten Tour, dem ‚Two-Drummer-Summer‘ stand ihm noch ein ganzes Schlagzeug zur Verfügung. Dieses wurde nun ersetzt durch ein Percussion-Set und ein Keyboard auf denen er begleitend mitspielte. Man kann den Beatsteaks nur zu einem gelungenen Tourstart gratulieren. Nun bleibt zu hoffen, dass sie bald wiederkommen. Übrigens konnten wir uns bereits vor zwei Wochen mit Schlagzeuger Thomas unterhalten. In der Siegplatte am 21.10. stand er uns Rede und Antwort. Wer sich das Interview noch mal anhören möchte kann es über unsere Radius-App abrufen.