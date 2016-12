Trainig für die Lachmuskeln

Altbekannte Gagschleudern, frisch im Buisness angekommene Witzereißer und Gesangs-Neulinge....das alles war geboten am Montag den 20. 10. 14 in der LanxessArena in Köln bei der 1 Live Comedynacht XXL..Durch den Abend geführt wurden die Zuschauer von Comedy-Newcomer Luke Mockridge. Seine Gags kamen vor Allem bei der Generation der 90er Jahre Kids gut an und bei dem Song-Intro der Gummibärenbande konnte wirklich jeder mitsingen.

Gesang schien auch das geheime Motto des Abends zu sein. Bis auf Ingmar Stadelmann, der sich über die heutige Jugend aufregte die lieber den Spast in der Hand als die Taube auf dem Dach hat, schien jeder Showact am Abend einen unstillbaren Drang zu verspüren ein kleines Liedchen zu trällern. Seine Erfahrungen mit frankfurter Finanz-Seminaren in denen man auch gerne mal seine IBAN-Nummer tanzen lernen könnte teilte Maxi Schafroth mit. Der Comedy Einsteiger aus dem Allgäu begeisterte gemeinsam mit seinem Gitarrero Markus das fröhliche Publikum.



Der geheime Star des Abends war definitiv Johann König, der die ersten Minuten auch ohne viel zu sagen allein durch seine Art und ein paar „aahhh...neeee...“s die Massen begeistertet und sich über „diesen....Sohn“ wunderte, der nun schon seit vier Jahren zu Hause in seiner Wohnung rumhing. Ein weiterer bekannterer Künstler des Abends war außerdem Bülent Ceylan, der in seinen Zoten einen belehrenden Charakter einfließen ließ und ein überraschend ernstes Lied zum Besten gab, in dem er erklärte, dass er doch trotz seines Erfolges noch einer von uns sei. Carolin Kebekus wies mit ihren „Bier-Bitches“ den Kölner Köbes an noch ein Fass heran zu rollen, denn auch Frauen ziehen ein schönes kaltes Kölsch so manchem Cocktail vor.



Die hauseigenen Spaßmacher Olli Briesch und Michael Imhof stellten außerdem die allseits beliebten 1 Live O-Ton-Charts vor mit denen sie im Moment auch auf Tour gehen. Sie erklärten, dass der Ballermann die deutsche Version von Carpe Diem sei und waren sich auch nicht zu schade sich selbst und Radiokollegen auf die Schippe zu nehmen.

Marcus Krebs erklärte weiter, dass zu Hause da ist, wo der Schlüssel passt. Undeutliches Sprechen sei unpraktisch, v.a. wenn man 42 Snickers statt Sneakers in 42 bekommen, stellte er noch fest. So blieb kein Auge trocken bis der Abend mit dem Überraschungsgast Mark Foster leider zum Ende kam, der mit Luke Mockrige eine neue Version seines Songs „Au Revoir“ zum besten gab und das Publikum zu Jubelschreien und standing ovations brachte.