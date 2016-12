Mit Liebe zu den Fans

Am Samstag den 25.10.14 gab die Akapella Band „Wise Guys“ ein Konzert ihrer Tour Achterbahn mit Liedern aus ihrem neuen gleichnamigen Album. Schon vor dem Konzert war klar, die fünf Gesangstalente haben eine bunt gemischte Fangemeinde. Im Foyer der Siegerlandhalle tummelten sich alle: von ganz kleinen Hüpfern bis zu Begeisterten schon etwas älteren Semesters.

Gesanglich natürlich in top Qualität legten die Jungs dann auch los, aber nicht nur den Ohren wurde etwas geboten. Passend zum jeweiligen Lied schwangen die Sänger auch das Tanzbein und untermalen so auf witzige Weise den Inhalt ihrer Songs.

Unterbrochen wurden die einzelnen Gesangsdarbietungen immer wieder von kessen Moderationen, in denen sie auch das Publikum mit einbezogen.

Und genau diese Nähe zu ihren Fans zog sich durch das komplette Programm. So verschenkte die Band eine ihrer CD’s an ein Kindergartenkind im Publikum, bezog die Gäste immer wieder durch Umfragen in die Show mit ein und spielte (v.a. in mehreren Zugaben) Klassiker die sich jeder schon gewünscht hatte.

Doch damit nicht genug. Nach dem Konzert begeisterten sie die Fans die geduldig in der Vorhalle warteten mit einem „Afterglow“ und sangen auf der Treppe im Foyer als kleines Schmankerl ein Lied von Pink. Anschließend gaben Dän, Nils, Sari, Eddi und Andrea geduldig Autogramme bis wirklich keine Wünsche mehr offen blieben. Dieser direkte Kontakt zu den Leuten sei ihnen sehr wichtig verriet Nils bei dieser Gelegenheit.

Die Begeisterung sowohl von Fans als auch der Band konnte man den kompletten Abend spüren und somit war die Stimmung durchgehend vor Begeisterung sprühend.