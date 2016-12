Bosse im Kölner E-Werk

So persönlich wurde es eines wunderbaren Dienstagabends im E-Werk in Köln, als Bosse und seine Band eines der wenigen Konzerte der Akustik Tour „Leise Landung“ gespielt haben. Fast zu jedem seiner Songs hat Bosse eine kleine Anekdote erzählt: ob von Sauf-Geschichten oder der großen Liebe, ob von Urlauben an der Nordsee oder seinen Besuchen in Frankfurt an der Oder – wir haben einen tiefen Einblick ins Leben des sympathischen Künstlers bekommen. Geschlagene 38 Instrumente standen dabei auf der Bühne und die Band hat damit vielen seiner Lieder eine ganz eigene Note gegeben – ein bisschen Balkan, ein bisschen Lateinamerika, man musste einfach das Tanzbein schwingen! Die perfekte Mischung aus Liedern von älteren Alben wie zum Beispiel „Guten Morgen Spinner “ oder auch vom aktuellen Album „Kraniche“ – es war wirklich für jeden was dabei! Genauso gemischt wie die Liedauswahl war auch das Publikum: Ob Studierende oder Schüler, Familien oder Ehepaare in den 40ern – mit seiner Musik erreicht Bosse ein riesiges Spektrum an Hörern. Seine sehr persönlichen und wirklich ehrlichen Songs, bei denen es nicht nur um das meist oberflächliche „Liebes-Blabla“ geht, machten das Konzert zu einem herrlichen Mix aus Melancholie und Tanzstimmung!