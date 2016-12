RadiusLounge geht in die dritte Runde

„Immer auf der Suche nach den neuesten Street Art-Kunstwerken“

Katja Glaser promoviert am Graduierten Kolleg „Locating Media“ an der Universität Siegen. Am kommenden Dienstag ist sie bei der dritten RadiusLounge in der Musikbar Schellack in der Siegener Oberstadt zu Gast. Ab 20 Uhr referiert Sie unter dem Titel „Pics or it didn´t happen“ über Street Art im Kontext neuer Medien.

Im Vorfeld haben wir Katja Glaser interviewt.

Radius 92,1: Frau Glaser, was ist Street Art?

Glaser: Street Art ist ein ausuferndes Phänomen. Das, was Street Art ist – und auch gerade nicht ist – wird von Seiten verschiedenster Akteure der ‚Street Art-Welt‘ polemisch diskutiert. Street Art tritt heutzutage in diversen Bildsprachen und Materialästhetiken auf: von Korkmännchen über bemalten Fliesen und Kacheln, Styroporfiguren, Stickern bis hin zu Schablonenbildern und sogenannten Paste-Ups (geklebte Poster im öffentlichen Stadtraum) etc. ist alles dabei.

Dennoch geht es im Grunde genommen vielleicht gar nicht sooo sehr darum, eine vermeintlich allgemeingültige Definition der Street Art zu finden (schon allein deshalb, weil das gar nicht geht). Viel interessanter ist doch, sich die am Phänomen beteiligten Aushandlungsprozesse, Zuschreibungen und Selbstverständnisse einmal genauer anzuschauen und zueinander in Beziehung zu setzen.



Radius 92,1: Was fasziniert dich an dem Thema Street Art?

Glaser: Im Grunde genommen habe ich mich der Street Art über die Praxis der Street Art-Fotografie genähert; mittlerweile ist diese zu einem festen Hobby geworden. Wenn ich mit meiner Kamera losziehe, schält mein Blick automatisch auf ‚Fotomodus‘ um.

Die erste profunde, theoretische Basis lieferte dann meine Masterarbeit. Auch Themen wie Culture Jamming, Adbusting und Guerilla Marketing interessieren mich – das hängt ja sowieso alles irgendwie zusammen.



Radius 92,1: Wie bist du auf das Thema deiner Doktorarbeit gekommen?

Glaser: Der Einfluss der neuen Medien auf die Street Art ist ein unglaublich spannendes Forschungsthema; nicht nur die Rezeption der Street Art erfährt durch die zunehmende Onlinezirkulation von Street Art eine Verschiebung, gleichzeitig eröffnet die digitale Erweiterung (im Sinne einer Augmented Reality) neue medienästhetische Potenziale.

Radius 92,1: Gibt es auch Street Art in Siegen? Wenn "nein", warum nicht?

Glaser: Das ist – wie gesagt – eine Definitionssache. Geht man von meinem recht eng gesteckten Street Art-Verständnis aus, dann wird es in Siegen eher schwer. Es gibt schon so ein paar vereinzelte Stencils oder Sticker; aber generell ist Siegen keine Street Art-Stadt. Da muss man dann schon in größere Städte gehen.



Radius 92,1: Was ist der Unterschied zwischen Street Art und Graffiti?

Glaser: Ich fasse mich kurz, um auch hier eine Grundsatzdiskussion zu vermeiden. Im Grunde genommen ist das Wichtigste aber schon erkannt: Es ist eben genau nicht dasselbe. Sehr verkürzt kann man vielleicht sagen: Graffiti sind Buchstaben, Schriftzüge, Character, Freihandmalerei, unautorisiert, mit direktem Farbauftrag auf den jeweiligen materiellen Träger. Graffiti kommuniziert (mehrheitlich) szeneintern; in diesem Sinn könnte man auch sagen ‚es strahlt von der Wand ab‘.

Street Art kann alles Mögliche sein; im Allgemeinen ist sie leicht verständlich und auf das breite Publikum zugeschnitten.



Radius 92,1: Was ist dein Lieblings Street Art-Kunstwerk?

Glaser: Ein spezielles Lieblingswerk habe ich nicht. Natürlich gibt es so ein paar KünstlerInnen, deren/dessen Bildsprache mir besonders gut gefällt. Dann gibt es wieder andere, deren/dessen Selbstverständnis ich vielleicht besonders schätze, oder deren/dessen Gesamtkonzept ich besonders konsistent finde. Aber innerhalb meiner Forschung geht es nicht um persönliche oder vermeintlich qualitative Werturteile. Überhaupt nicht!

Mit das Schönste ist eigentlich immer, wenn man überrascht wird. Wenn man irgendwo vorbei läuft und dann merkt ‚ui das war aber gestern noch nicht da‘.

Radius 92,1: Vielen Dank für das Interview.