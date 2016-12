Filme, die man liebt und hasst - The movies I love to hate

Vierte RadiusLounge am 20. Januar (20Uhr) in der Musikbar Schellack

Ein Interview mit Referent Kai Naumann

"The movies I love to hate"- Manche Filme sind so schlecht, dafür muss man sie einfach lieben. Fast jeder kennt beispielsweise einen Film, den man als Kind liebte und sich als Erwachsener dafür schämt. Mittlerweile hat sich ein Kult um die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" zum Hype entwickelt.

Ein TV-Sender gestaltet gleich ganze Themenabende zu den "Schlechtesten Filmen aller Zeiten". Die inzwischen vierte RadiusLounge "Movies I love to hate" hat den Doktoranden Kai Naumann von der Universität Siegen zu Gast, um die Faszination dieser "guten und schlechten Filme" genauer zu besprechen. Vorher haben wir von Radius 92,1 ein Interview mit Kai Naumann geführt.

Radius: Herr Naumann, was macht für Sie einen guten Film aus? Mir ist es ganz wichtig, vom Film nicht gelangweilt zu werden. Das ist eigentlich das Nonplusultra. Dazu gefällt mir aber auch, wenn ein Kunstwerk einen Mehrwert für mich hat. Die passive Berieselung durch Filmkonsum, von der immer mal wieder gesprochen wird, kenne ich in der Form eigentlich kaum, weil ich ihr anscheinend immer gerade noch rechtzeitig aus dem Weg gehe. Das finde ich nämlich extrem langweilig. Ich liebe intensives Kino, bei dem ich das Gefühl habe, als Zuschauer ernst genommen zu werden. Im besten Fall schafft es der Film sogar, mir etwas über mich selbst zu verraten, das ich vorher vielleicht noch gar nicht wusste. Ich bin immer extrem neugierig darauf, zu erfahren, wie ich auf bestimmte Themen und Umsetzungen reagiere. Deswegen schrecke ich auch per se vor keinem Film zurück. Im Grunde möchte ich alles sehen und kennenlernen, denn intensive Rezeptionserfahrungen können bei mir wirklich durch jeden Film ausgelöst werden - unabhängig von Alter, Genre, Produktionsland oder handwerklicher Versiertheit. Perfektion - was auch immer das heißen mag - ist für mich absolut nebensächlich, wenn es darum geht, einen Film als 'gut' zu empfinden. Letztlich geht es mir immer um eine bereichernde Erfahrung, die ich hoffentlich durch den Film mache, und um das Gefühl, meine Zeit nicht verschwendet zu haben. Radius: Wann kann man von einem misslungenen Film sprechen? Das ist schwer zu sagen, weil jeder Zuschauer seine subjektiven Bewertungen hat. Wenn ich aber von mir ausgehe, dann empfinde ich einen Film vor allem dann als misslungen und auch als ärgerlich, wenn er es nicht schafft, das auszudrücken, was er möchte. Als jüngeres Beispiel fällt mir da der englische Film "Green Street Hooligans" von 2005 ein, der sich krampfhaft bemüht, ein intensives Sozialdrama zu sein, aber komplett an seinen uneindeutigen Charakteren und an jedem sich bietenden Filmklischee scheitert. Auch übermäßige Zugeständnisse an inhaltliche und formale Trends können die Authentizität des Werks gefährden und einen Film unter Umständen komplett zerstören. Radius: Welcher ist ihr Lieblingsfilm? Leider kann ich da eigentlich gar keinen bestimmten Titel nennen. Ich sammle und sehe Filme quasi seit meiner frühen Kindheit, deswegen gibts da einfach zu viele Lieblinge. Aber wenn ich mich wirklich für einen einzigen entscheiden muss, dann würde ich wohl sagen: "Jaws" von Steven Spielberg (1975). Radius: Welchen schlechten Film, mögen Sie persönlich besonders gerne und schämen sich vielleicht dafür? Schämen tu ich mich für keinen Film, denn ich bin einfach viel zu sehr Filmfan, als dass ich einen Film auslassen könnte, nur weil er angeblich schlecht ist :). Da gibts wieder sehr viele Titel, die ich nennen müsste, aber einer sticht dann doch heraus: "Karate Tiger" (Original: No Retreat, No Surrender") von Corey Yuen (1986). Das ist ein Klassiker aus meiner Kindheit und darüber hinaus der Film, den ich mit einem gleichgesinnten Kumpel wirklich unzählige Male gesehen habe. Ganz klare Empfehlung: Harmlos, liebenswert, seltsam und doof. Wunderbar! Radius: Was sind Ihre Top5 an Trashfilmen? Beim Begriff 'Trashfilm' muss man zwischen Trash unterscheiden, der wirklich durch das Unvermögen der Filmemacher entsteht, und Konzept-Trash, der bewusst trashig sein will. Heute ist Trash ein durchaus positiver Begriff, der nicht mit solchen Filmen gleichgesetzt werden darf, die ich zuvor als misslungen bezeichnet habe. Die folgenden Titel sind Filme, die ich gerade wegen ihres hohen Trashfaktors mag: 1. Macho Man (1985) 2. Riffs III - Die Ratten von Manhattan (1984) 3. Panik in der Sierra Nova (1977) 4. Astro Zombies (1968) 5. Die Satansweiber von Tittfield (1965) und Nr.6, denn der muss einfach sein: 6. Troll 2 (1990) Radius: Wie erklären Sie sich den Trend der Verehrung von Trashfilmen? Ich glaube, das postmoderne Kino von Leuten wie Quentin Tarantino oder Robert Rodriguez spielt da eine wichtige Rolle. Filme wie "Pulp Fiction", "Kill Bill" oder "Machete" nutzen ja ganz bewusst die Ästhetik des exploitativen Kinos der sechziger, siebziger und achtziger Jahre und sind popkulturell sehr erfolgreich. Der Trend, trashige Filme zu verehren, ist aber eigentlich gar nicht so neu. International gibt es ja schon lange Conventions, auf denen Fans zusammenkommen, um sich ganz ihrem abseitigen Filmgeschmack hinzugeben. Auch eine Independent-Firma wie TROMA ENTERTAINMENT gehört seit Jahrzehnten zu den Pionieren der filmischen Trashkultur. Die neue Trashfilm-Industrie ist heute vorwiegend durch die Überproduktion von Direct-to-DVD-Werken, wie z.B. "Sharknado", bekannt. Diese Filme sind in ihrem Sektor extrem erfolgreich. Zum Einen nutzen sie durch den Hai ein allseits bekanntes Horrorfilmmotiv, das keiner näheren Einführung bedarf, und zum Anderen setzen sie auf computergenerierte Effekte, die extrem billig und schnell produziert werden. Dadurch kann in relativ kurzer Zeit ein sehr hoher Output an Filmen erreicht werden. Es gibt also immer sehr schnell neuen Nachschub an Shark-Horrorfilmen. Dadurch kann eine solche Reihe natürlich bewusst auf Kult getrimmt werden. Radius: Welche Filme können wir bei RadiusLounge erwarten? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz genau sagen. Ich werde mich aber bemühen, vor allem Beispiele auszuwählen, die hoffentlich noch nicht jeder kennt, und von denen ich denke, dass sie eine Neu- bzw. Wiederentdeckung durchaus wert sind. Meine Top 6 wird da sicher eine Rolle spielen ;) Radius: Vielen Dank für das Interview, wir freuen uns auf die RadiusLounge.