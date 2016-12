Weit entferntes Musikland zu entdecken

Jordi Savall und das Abendstern Ensemble im Nachtwandler



Eines der echten Supertalente heutiger Zeit findet sich in keiner Show im Privatfernsehen und ist schon 73 Jahre alt. Jordi Savall, Musikwissenschaftler, leidenschaftlicher Gambist und Vermittler historischer Aufführungspraxis von Alter Musik, also dem Spiel mit originalgetreuen Instrumenten, versucht immer wieder, die Grenzen zwischen östlichen, arabischen und europäischen Kulturen zu verwischen und die Menschen durch bestrickende Klänge zu verzaubern, sie zusammenzubringen. Und es gelingt ihm! Die Stücke, die Jordi Savall ausgräbt, klingen oft sehr modern und absolut neu, auch wenn sie schon mehrere Jahrhunderte alt sind. Jetzt gab Savall gemeinsam mit seinem Consort Hesperion XXI ein Konzert in Essen, das das publikum begeisterte: „Als hätte man noch nie Bach gehört oder Orlando di Lasso“, freuten sich die Zuhörer über das Ensemble, das es seit 1974 gibt und seinen Namen von Hesperos hat, dem unerreichbaren Abendstern. Grund genug für unsere Redaktion, sich das Konzert anzuhören und im NACHTWANDLER am 29.12., 31.12. und 03.01. jeweils 23:00 Uhr Atmosphären und Kometenmelodien aus einem weit entfernten Musikland zu bringen, das es auch im 21. Jahrhundert noch zu entdecken gilt.