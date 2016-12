Friederike Mayröcker wird 90, Wort über Wort bringt ein Special

Texte für Headphones, Stimm-Poesie und die wichtigste Dichterin der Zeit



Immer wieder angeregt von Bildern und Musik, setzt die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker diese Impulse in einen poetisch-akustischen Kosmos um, der selbst ununterbrochen Bilder erzeugt. Am 20.12.2014 feiert die Granddame der deutschsprachigen Literatur ihren 90. Geburtstag und wird geehrt mit Preisen zum Lebenswerk, mit Veranstaltungen und Sondersendungen. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Rundfunk und dem Sound Museum bringt WORT über WORT eine mehrstündige, von Irene Suchy betreute Hommage an Friederike Mayröcker und ihre Wortkantate „Das zu Sehende, das zu Hörende“. Hörspiel und Stimm-Dichtung wird ebenfalls der „Himmelfahrts Mozart“ sein, ein ihrem Lebenspartner Ernst Jandl nachgerufenes Requiem. Radius 92,1 bringt eine große und wichtige literarische Stimme on air: das Mayröcker-Special am Montag 22.12.2014 zwischen 21 und 24 Uhr.