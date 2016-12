Deutschlands Musikszene zu Gast in Siegen

Musikbegeisterte Menschen feierten am vergangenen Samstag, den 13. Dezember 2014 in der Siegerlandhalle im Rahmen des Deutschen Rock- und Pop Preises die Größen der Szene.

Die Künstler präsentierten sich aber nicht nur einem musikaffinen Siegener Publikum, sondern auch einer siebzehnköpfigen Fachjury, die am Ende die besten Künstler auszeichnete. In seiner 32- jährigen Geschichte gastierte der Deutsche Rock und Pop Preis schon in diversen deutschen Städten, bevor er in diesem Jahr zum ersten Mal im Siegerland ausgetragen wurde. Finanziert und organisiert wird die Veranstaltung jährlich von eigenständigen Institutionen, zu denen u.a. der Deutsche Rock und Popmusikerverband e.V., die Zeitschrift Musikmarkt und die Deutsche Popstiftung gehören. Die Teilnehmer traten jeweils in verschiedenen Kategorien auf, die von Singer Songwriter über Alternative, Country, Funk and Soul bis hin zu Heavy und Hardcore Musik reichten. Mit einem knapp fünfminütigem Auftritt hatten die Künstler, die aus allen Teilen Deutschlands teilweise sogar mit ihren Fanclubs angereist waren, die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen und sich als anspruchsvolle, aufstrebende Musiker vorzustellen. Anders als andere Preisverleihungen, bei denen der kommerzielle Anspruch stets im Fokus steht, wird bei dem Rock- und Pop Preis besonderen Wert auf Originalität und Authentizität gelegt. Den Künstlern sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dabei kann es laut Veranstalter eine Vielfalt von bis zu 124 verschiedenen Musikgenres geben. So bot sich den Teilnehmern die Möglichkeit zu einem kreativen Austausch unter Kollegen. Diese hatten entweder teils schon vor Jahren im Musikgeschäft Fuß gefasst hatten, oder kamen als Newcomer erstmals in den Genuss kamen, vor einem großen Publikum auftreten zu dürfen. Vor allem jungen Nachwuchskünstler profitieren besonders von diesem Zusammentreffen.

Außerordentliche künstlerische Leistungen der Nachwuchs Musiker wurden von der Jury zudem besonders hervorgehoben und mit Sonderpreisen ausgezeichnet. Insgesamt gab es neben den acht Hauptkategorien noch 64 Nebenkategorien sowie 25 Sonderkategorien und 27 Sonderauszeichnungskategorien. Neben den Lokalmatadoren Knall Heinz, die in der Kategorie Deutscher rockpreisträger 2014, gehörte auch die 16-jährige Alina Sebastian, die in der Kategorie Deutscher Singer Preis ausgezeichnet wurde, zu den diesjährigen Preisträgern und damit den glücklichsten Menschen des Abends.