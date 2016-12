Was für ein cooler Typ!

Unglaublich sympathisch und extrem auf dem Boden geblieben. So präsentierte sich Ingo Pohlmann, aka Pohlman, Anfang Dezember während seiner Unplugged- Tour Zurück zu von Selbst in Köln. In ganz besonderen Ambiente spielte der gebürtige Hamburger rund zwei Stunden vor begeistertem Publikum in der Kulturkirche in Köln-Nippes. Bekannt wurde der 42- Jährige vor allem durch seinen Sommerhit „Wenn jetzt Sommer wär“, der wochenlang in den deutschen Musikcharts vertreten war. Auch der durfte an dem Samstagabend natürlich nicht fehlen. Aber nicht nur ältere Hits aus früheren Alben wie „Fliegende Fische“ oder „Der Junge ist verliebt“, sondern auch aktuelle Songs gab Pohlmann zum Besten. Dabei stellte er unter anderem auch seine neue Mini-EP „Zurück zu von Selbst“ vor, die nur während der Tour durch Deutschland erhältlich ist. Der Mann mit der rauchigen Stimme schien selbst mächtig Spaß an seiner eigenen Performance zu haben. Herzhafte Lacher zwischendurch waren nicht selten und auch das Publikum ließ sich von den lebensfrohen Geschichten und Kindheitserinnerungen gerne anstecken. Welch besondere Bedeutung seine Heimatstadt Hamburg für ihn hat, ließ Pohlmann im Laufe des Abends durchblicken. Mit „Bordsteinschwalbe“ - einer der Songs auf der Platte - lieferte der Hamburger eine Ode an seine Lieblingskneipe in der Heimatstadt, denn die wurde im Dezember nach 16 Jahren geschlossen. Die ohnehin schon tolle Atmosphäre wurde durch die kleine Besetzung der Band unterstützt. Gemeinsam mit seiner zweiköpfigen Band, sowie Gitarre und Schlagzeug, beglückte Pohlmann das Publikum nicht nur mit guter Akustik und Musik, sondern gewährte auch viele Einblicke in seinen wohl leicht chaotischen, aber gerade deshalb sehr sympathischen Alltag.