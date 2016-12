Clueso auf Deutschland-Tour

Ende November (29.11.) spielte Clueso während seiner Deutschland-Tour 2014 eines seiner vielen Konzerte in der Lanxess-Arena in Köln. Unterwegs war er mit seinem neuem Album Stadtrandlichter, das Anfang des Jahres erschienen ist und bereits die Spitze der deutschen Album-Charts eingenommen hat. Zwar war die Halle nicht komplett ausverkauft - viele Sitze blieben leer- dennoch legte der gebürtige Erfurter eine überzeugende Show hin. Entgegen aller Erwartungen stand Clueso, aka Thomas Hübner, mehr als zweieinhalb Stunden auf der Bühne und gab dabei Songs aus allen Etappen seiner Musikkarriere zum Besten. Die begeisterte Menge freute sich dabei sowohl über alte Klassiker wie „Chicago“ und holte die Feuerzeuge heraus oder sang fleißig mit bei Stücken seiner neuen Platte Stadtrandlichter wie „Freidrehen“ oder dem gleichnamigen Titelsong „Stadtrandlichter“. Dass Clueso auch nach über zehn Jahren im Musikgeschäft nicht langweilig geworden ist, zeigte der 34-Jährige an dem Samstagabend in Köln. Denn Back to the Roots und somit zurück zu alten Hip-Hopper-Zeiten ging es für die Zuschauer während einer halbstündigen Freestyle-Performance des Sängers. Gemeinsam mit seinen früheren Rapper-Kollegen und jeder Menge Spaß bei der Sache, überraschte er die Zuschauer mit kreativen Einlagen und versuchte sich sogar selbst beim Breakdance. Aber damit war die musikalische Unterstützung nicht zu Ende. Eine besondere Überraschung gab es für die heimisch kölschen Fans. Das Kölner Urgestein Wolfgang Niedecken, Frontmann der Band BAP, performte gleich zwei Songs (u.a. „Verdammt lang her“) gemeinsam mit Clueso auf der Bühne. Abgerundet wurde der Abend durch die imposante Bühnentechnik, mit eindrucksvollen Licht- und Lasereinlagen, die den ein oder anderen sicherlich für kurze Momente von Cluesos Gesang abgelenkt haben.