Essen mit Radius 92,1

Neue Brötchentüten im Bistro

Seit Anfang des Jahres gibt es im Bistro der Universität Siegen neue Brötchentüten. Alle, die der Hunger packt, bekommen ab sofort eine neue Tüte. Auf der Tüte wird mit der kostenfreien RadiusApp geworben, mit der das Radioprogramm des Siegener Campusradios Radius 92,1 gehört werden kann. Die Tüte hat ebenfalls einen QR-Code, zum schnellen scannen mit dem Smartphone. Über den Code gelangt man schnell zur RadiusApp und somit direkt zum Radioprogramm von Radius 92,1. Auch die Rückseite ist kreativ gestaltet und bietet Platz für eigene Notizen z.B. wenn Studierende im Seminar schnell mal zwei, drei Worte notieren müssen. Die neuen Brötchentüten haben eine Auflage von rund 100.000 Stück. Bereits jetzt liegen die Tüten im Bistro am Adolf Reichwein Campus der Uni aus, ab demnächst gibt es die Tüten auch an den anderen gastronomischen Standorten des Studentenwerks Siegen. Mit den bedruckten Tüten will Radius 92,1 an der Universität Siegen noch bekannter werden, denn fast jeder Student hat einmal Hunger. Die neuen Tüten sind eine gemeinsame Aktion des Studentenwerks Siegen mit dem Träger- und Förderverein von Radius 92,1.