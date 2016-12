Flirten 2.0 im Web und als App

Den Partner fürs Leben im Internet zu suchen und zu finden ist gar nicht mehr so untypisch, und eine einfache Lösung, wenn man sich in der realen Welt nicht traut jemanden anzusprechen. Den meisten fällt online der erste Schritt um einiges einfacher. Ob nur für einen kurzen Flirt, oder um seinen Marktwert zu testen, Flirt-Apps gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Ob das auch bei uns an der Uni der Fall ist, wollte das Dienstag-WeckSi(e)gnal von euch wissen und ist mit einem Aufnahmegerät bewaffnet über den AR Campus gezogen. Was ziemlich auffällig war, schon bei der Erwähnung des Themas „Flirt Apps“ haben die meisten der befragten Studenten geschmunzelt. Der Ruf von Tinder, Lovoo und Co scheint nicht der Beste zu sein. „Für Leute die auf ein schnelles Nümmerchen aus sind, ist es die perfekte Lösung“, verriet uns ein Kommilitone. Kein Wunder also, dass die Mehrheit kein Interesse hat ihren zukünftigen Partner per App kennenzulernen. Abschrecken lassen solltet ihr euch aber trotzdem nicht. Auch wenn Flirt-Apps jetzt nicht unbedingt die wahre Liebe bringen, ein netter Zeitvertreib ist es auf jeden Fall. Man sollte halt nur vorher klären, was genau man sucht. Einen Tipp gab es dann aber noch von einer Kommilitonin, das Flirten mal im wahren Leben ausprobieren, zu mindestens solltet ihr damit an der Uni erfolgreicher sein als per App. Falls ihr jetzt doch mal Lust bekommen habt, die ein oder andere Flirt-App zu testen, datingtestsieger.de hat die 10 besten Flirt-Apps 2015 rausgesucht.