Das Filmrepertoire des Kai Naumann

Am vergangenen Dienstag hat Kai Naumann im Rahmen der vierten RadiusLounge in der Musikbar Schellack in der Siegener Oberstadt den Vortrag "The movies I love to hate" gehalten. Radius 92,1 haben in den vergangenen Tagen immer wieder Anfragen erreicht, welche Filme im Vortrag besprochen wurden. Radius 92,1 hat für dich die Liste zusammengestellt. The Mighty Gorga (1969)

Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill (1968)

The Mad Foxes (1968)

Operation Dance Sensation (2003)

Astro Zombies (1968), Der Krieg der Infras (1981)

Hölle der lebenden Toten (1980)

Riffs 3 - Die Ratten von Manhattan (1984)

Macho Man (1985)

The Toxic Avenger (1984)

Surf Nazis must die (1987)

Insel der Dämonen (1998)

Der neue Lagerchef (2005)