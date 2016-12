Von Astro-Zombies bis Sharknado

Am Dienstag, 20.01.2015, fand die mittlerweile vierte RadiusLounge statt. Das Thema war dieses Mal: The movies I love to Hate. Unter dem Motto, die schlechtesten Filme aller Zeiten stellte Literatur- und Filmwissenschaftler und Journalist Kai Naumann seine persönlichen Favoriten für die Krone des schlechtesten Film vor. Das ließen sich viele nicht entgehen und die Musikbar Schellack in der Siegener Oberstadt war prall gefüllt mit interessierten Zuhörern. Der Vortrag war humorvoll gestaltet, mit vielen Ausschnitten aus „schlechten“ Filmen, aber natürlich kamen auch die Informationen nicht zu kurz. So wurden viele Fragen von „Was ist ein schlechter Film?“ bis hin zu „Gibt es überhaupt schlechte Filme?“ diskutiert

und beantwortet. Kai Naumann unterhielt seine Zuhörer mit seinem interessanten und informativen Vortrag zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten sehr gut.