Förderprogramme zeigen erste Erfolge

Im Rahmen ihrer Hochschultour „Erfolgreich Studieren“ besuchte Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW am 21. Januar 2015 gemeinsam mit Dr. Hans Peter Zils aus dem Referat für Hochschulen in Westfalen die Universität Siegen. Ziel des Besuches war der Austausch mit Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart und anderen Vertretern der Uni Siegen. Dabei wurden verschiedene Programme des Student Life Circle vorgestellt, darunter „Brücken ins Studium“, „LINUS“, der Studiengang “Lehramt mit integrierter Förderpädagogik“ sowie das sogenannte Masterprogramm der Uni Siegen.



Begleitet wurden die Vorträge von Studierenden, die von ihren eigenen Erfahrungen mit diesen Programmen zur Unterstützung der Studierendenlaufbahn berichteten. Des Weiteren war eine Schülergruppe aus Wissen anwesend, die zum ersten Mal einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten zur Betreuung beim Studienstart erhielten. Besonders hervorgehoben wurde, dass der Universität Siegen im Zeitraum von 2011 bis 2016 10,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen, die in die Verbesserung der Personalausstattung sowie in die Ausbildung weiterer Mentoren und Tutoren einfließen sollen. Im Dialog mit der Ministerin wurde deutlich, dass die Programme zwar durchaus erste Erfolge verzeichnen konnten, es aber trotzdem noch Defizite gibt, für die es gilt langfristig eine Lösung zu finden. Im Allgemeinen zeigte sich die Ministerin sehr erfreut über die vielfältigen Angebote der Siegener Uni hinsichtlich der Unterstützung zum Einstieg in Studium und darüber hinaus.