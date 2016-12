James Last. Mister Happy-Sound macht einfach weiter

Er ist der King of Easy Listening, stets mit einem lässigen Fingerschnippen und er kann es nicht lassen: James Last geht schon wieder auf Tour, nachdem er vor zwei Jahren – immerhin mit 84 Jahren – seine „last one“ angekündigt hatte… Radius 92,1 begleitet Mister Happy-Sound mit einer sechsstündigen Sondersendung in die Nacht. Wir haben Swinging Jazz- und Partymusik für Euch im Programm, Liner-Notes direkt von den Original-Platten und aus der großen James Last Autobiographie. Crauss ist für Euch auf das Kölnkonzert gegangen und hat Interviews und O-Töne mitgebracht. Ein Schmankerl wird das Interview mit Günter Krüger sein, dem größten James Last Fan und Sammler weit und breit, der sogar unveröffentlichtes Material besitzt. Lasst Euch beschwingen von einem Orchesterleiter, dem es gelang, aus den 70ern eine einzige Non-Stop-Party zu machen und sich in den 90ern von P. Diddy und Fettes Brot samplen zu lassen. Sogar in den Soundtrack von Quentin Tarantinos „Kill Bill“ hat er es geschafft: James Last. They call him Hansi. Die große James-Last-History-Show: Mittwoch, 29. April 2015 zwischen 22 Uhr und 04 Uhr morgens.

Im Webstream auf www.radius921.de oder per Antenne im Stadtgebiet Siegen über 92,1 MHz.