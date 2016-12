Licht aus, Film ab

Am vergangen Dienstagabend wehte ein süßlicher Duft von Popcorn und Waffeln durch das Audimax. Block und Stift wurden gegen Bier und Knabbereien eingetauscht und die beiden Typen die so lässig vor dem studentischen Publikum auf dem Podium stehen, sind zwei von ihnen. Die Moderatoren des diesjährigen „Goldenen Monaco“, Tobi Nowak und Niklas Kreikebaum gaben sich die Ehre und führten zügig durchs Programm. Vorgestellt wurden Filme aus fünf verschiedenen Kategorien, „Bestes Musikvideo“, „Beste Doku“, „Bestes Magazin“, „Bester Kunstfilm“ und „Fiction“, letztere Kategorie war zuvor „Kurzfilm“. Aus den Rund 47 Filmen, die von den Studenten der Universität Siegen eingereicht wurden, hat die hochkarätige Jury aus verschiedenen Bereichen der Medienbranche ihre 15 Lieblinge ausgewählt. Pro Kategorie wurden drei Filme nominiert. Am Abend des Monaco selbst wird aber noch dem Publikum die Gelegenheit gegeben einen Preis zu verleihen. In der Kategorie „Publikumspreis“ werden den Zuschauern dieses Jahr fünf weitere Filme präsentiert für die Vorort gevotet werden kann. Mit knapp 380 Facebookzusagen versprach das Audimax gut gefüllt zu werden. In der Tat war der Saal knackig voll. Nichts anderes wird auch für den Abend schlecht hin in Siegen erwartet. Die Tickets für das Highlight des Jahres sind begehrt und schnell vergriffen. Also sichert euch lieber zügig eure Karten. Ab Montag (04.05.2015) fängt der Vorverkauf im Mensafoyer an. Tobi und Niklas, und natürlich die nominierten Filme haben auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, und versprechen einen legendären Abend. Der Goldene Monaco 2015 findet am 30. Mai 2015, in der Siegerlandhalle statt. Mehr zum Nominiertenabend und dem Goldenen Monaco erfahrt ihr am Donnerstag ab 17 Uhr bei Vertigo - Dem Filmmagazin auf Radius 92,1.