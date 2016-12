Es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Das Farin Urlaub Racing Team gab seinen Tourauftakt in der Siegerlandhalle Die Siegerlandhalle ist bei guten Bands bestenfalls zu zwei Dritteln mit Publikum gefüllt. So auch am Montag den 11.05.2015 beim Farin Urlaub Racing Team. Das Soloprojekt von Farin Urlaub, Gitarrist und Sänger der Band Die Ärzte, war zum Tour-Auftakt in der Siegerlandhalle zu Gast. Auf der Tour („Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“) bespielt das zwölfköpfige Ensemble das neue Album „Faszination Weltraum“. Gleich nachdem der Vorhang zu Beginn des Konzertes in auf die übliche theatralische Weise gefallen war, begann die Band mit einem Song vom neuen Album. „Was die Welt jetzt braucht“ war der Opener. Die Setlist war gespickt mit Klassikern wie „Am Strand“, „Porzellan“ oder „der ziemlich Okaye Popsong“. Ergänzt wurde sie mit neuen Liedern wie „3000“, „Fan“ oder den aktuellen Singleauskopplungen „Herz verloren“ und „iDisco“.

Zu Anfang ließ sich das Publikum nicht wirklich mitreißen und auch Farin Urlaub selbst war ungewohnt wortkarg auf der Bühne. Erst zur symbolischen Halbzeit, nach dem Lied „Popsong“, tauten Frontmann und Publikum langsam auf. Während viele der neuen Songs vom Publikum zögerlich aufgenommen wurden, kamen die Klassiker gewohnt gut an. Die Band überzeugte mit neuen Spielarten der alten Songs. So wurde Farin Urlaub beim Lied „Leiche“ hauptsächlich von den Backgroundsängerinnen begleitet, die mit ihren Stimmen die Gitarrenmelodie ersetzten. Der Live-Song „Zehn“, der besonders viel Publikumsbeteiligung erfordert, wurde gleich zweimal zum Besten gegeben. Nach etwas mehr als zwei Stunden, insgesamt 30 Liedern inklusive zwei Zugaben, war das Konzert vorbei. Man kann von einem gelungenen Abend reden. Mehr Eindrücke vom Konzert könnt Ihr in unserer Radius-App nachhören.