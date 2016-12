Poesie und viel zu lachen!

Am vergangenen Dienstag fand im Audimax der zweite Siegener Hörsaalslam statt. Elf Slammer gaben insgesamt ihre Texte zum Besten. Es waren vorwiegend lustige Texte, die teils auch zum Nachdenken anregten. Dennoch war es sehr abwechslungsreich. Es wurde zum Beispiel ein Lateinrap, die verstörend frustrierende Schilderung des Ersten Mals, ein ironischer Text über die Islamisierung und ein Text über Superhelden und Selbstzweifel vorgetragen. Viel Gelächter und tosender Applaus füllten den ganzen Abend über den Hörsaal. Im Finale traten Rainer Holl, Sulaiman Masomi und Christopher Rott gegeneinander an. Mit einem Text voller Wortspiele und Stilmittel, die jeden Germanistikprofessor sprachlos gemacht hätten, gewann Sulaiman Masomi den zweiten Siegener Hörsaalslam. Als Preis gab es einen Jutebeutel voller lustiger Dinge, die das Publikum im Laufe des Abends gesammelt hatte. Insgesamt ein sehr erfolgreicher Slam. Der Audimax war komplett gefüllt und alle Karten schon im Voraus ausverkauft. Wer keine Karten mehr bekommen hatte, konnte das Geschehen per Livestream verfolgen. Weitere Projekte sind bereits in Planung und es wird definitiv einen dritten Siegener Hörsaalslam geben auf den wir uns freuen können!