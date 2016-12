Wir feiern Filme machen!

Am 30.05. war es wieder soweit – ein Team von Studenten und Studentinnen lud zum Highlight des Jahres in die Siegerlandhalle ein, um den beliebten studentischen Filmpreis zu verleihen. In insgesamt sechs Kategorien von bester Kunstfilm bis zum beliebtesten Zuschauerpreis hieß es dieses Jahr: „Und der Goldene Monaco geht an…“. Insgesamt wurden 46 Filme eingereicht, die Sieger wurden von einer ausgewählten Jury aus Experten und Professoren gekürt. Nicolas Hecker, das „Querstreifen“-Magazin von Campus TV, Daniel Wiegärtner, Maria Popov, Viktor Stykov und das Campus-Tv Format „Haardt am Limit“ durften sich über einen goldenen Monaco freuen . Doch nicht nur Filme wurden an diesem Abend gezeigt, es gab ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm. Den Anfang machte Sänger Denis Bajrami am Klavier, gefolgt von der Comedienne Lena Liebkind, die mit ihrem Programm eine gelungene Abwechslung bot und zuletzt trat Anika Lindner mit Band auf. Insgesamt war es eine sehr unterhaltsame Show mit großartigen Filmen und stolzen Gewinnern, die auch durch ein paar technische Probleme nicht ihren Glanz verloren hatte. Im Anschluss fand die Aftershow-Party im angrenzenden Leonard-Gläser-Saal statt, wo nicht nur die Gewinner die ganze Nacht durchfeierten. Den Beitrag zum Goldenen Monaco mit O-Tönen der Gewinner und Zuschauer sowie einer Reportage zur Show konntet ihr am Mittwoch im WeckSi(e)gnal sowie am Wochenende in der Wiederholung hören. Und schon bald beginnt die Planung für das nächste Jahr, wir dürfen also gespannt sein!