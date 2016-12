Get ready for the next level of entertainment

Das war sie, die Gamescom 2015. Vom 5. bis 9. August öffneten die Messehallen in Köln auch dieses Jahr wieder ihre Pforten für das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Unter dem Leitthema „Next Level of Entertainment“ breitete sich die Gamescom in diesem Jahr auf einer noch größeren Fläche von insgesamt 193.000 Bruttoquadratmetern aus. Neu war der Indie Arena Booth, ein Gemeinschaftsstand für unabhängige Entwickler, den es in dieser Form bislang nicht gab. Ebenfalls neu war der Bereich „family & friends“, der eine familiengerechte Atmosphäre und Spielspass für Eltern und Kinder schaffte. Mit der Business Area, der Entertainment Area, der Game Developers Conference Europe, dem Gamescom Congress, sowie dem Gamescom City Festival wurde das Paket abgerundet und bot somit jeder Zielgruppe eine Plattform. Einer der Trends in diesem Jahr war auf jeden Fall virtuelle Realität. So fanden sich in den Messehallen zahlreiche Aussteller, die den Besuchern mithilfe von Virtual-Reality-Brillen die Möglichkeit eröffneten, tiefer als jemals zuvor in Spielewelten einzutauchen. So zum Beispiel Project Morpheus von Sony, Rift von Oculus VR oder Vive von HTC. Nach ihrer Veröffentlichung vor rund zwei Jahren ist die aktuelle Konsolengeneration rund um die Playstation 4, Wii U, und Xbox One nun voll ausgereift und überzeugt mit überragender Rechenkraft. Dadurch erreichen auch die aktuellen Spieletitel eine neue Qualitätsstufe in puncto Darstellung und Inszenierung. So war es kein Wunder, dass Spiele wie Uncharted 4: A Thief's End, Star Wars Battlefront, Assassin's Creed Syndicate, Halo 5: Guardians oder Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zu den heißbegehrtesten Spielen auf der Gamescom gehörten und Warteschlangen von über zwei Stunden keine Seltenheit waren. Doch nicht nur die Spiele lockten die Besucher in die Hallen. Viele freuten sich auf ihre Favoriten unter den Youtubern, die auf ihren Kanälen über Spiele berichten oder sich in Let's Plays versuchen. Mit von der Partie waren unter anderem Gronkh, Sarazar, PietSmiet, sowie LeFloid, der zuletzt durch sein Interview mit Kanzlerin Angela Merkel Aufsehen erregte. Abgerundet wurde die Bandbreite wie jedes Jahr durch die zahlreichen Cosplayer und Cosplayerinnen, die in aufwändigen Kostümen ihre Lieblingsspielecharaktere verkörpern und mit den Besuchern für Fotos posieren. Insgesamt war die Gamescom 2015 ein voller Erfolg, sowohl für Aussteller wie auch für die Tausenden von Besuchern. Bald beginnen schon die Vorbereitungen fürs nächste Jahr und man darf gespannt sein, welche neuen Technologien und Spielewelten dann auf uns warten.