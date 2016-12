Sechs Slammer und zwei Slammerinnen gaben sich am 15.11.2015 auf dem poetischen Parkett des LŸZ die Ehre. Mit eher philosophischen Texten wurde das Publikum einerseits zum Nachdenken angeregt, andererseits konnte es sich vor Lachen nicht mehr halten. Den ersten Platz belegte Rainer Holl mit seinen äußerst amüsanten Texten. In einem seiner Texte beschäftigte sich er sich beispielsweise auf selbstironische Art mit seiner Halbglatze, die auf den Namen Dieter hört. Zweite wurde Livia Warch mit Texten fürs Herz, die zu den eher nachdenklichen Texten des Abends zählten.

Sie erzählte von der Schönheit im Alter und rief zu mehr Freude am Leben auf. Alles in allem war es ein gelungener Abend mit guter Stimmung und einem offenen und begeisterungsfähigen Publikum. Obendrein war der Slam auch komplett ausverkauft. Wer keine Karten mehr bekommen haben sollte, kann auch noch nachträglich in den Genuss dieses poetischen Spektakels kommen. Den kompletten Poetry-Slam gibt’s für alle Versäumer im Programm von Radius 92,1.