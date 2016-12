Sie interessieren sich für das jährliche Einkommen Ihres Bürgermeisters? Für ein Gutachten zu einer neuen Brücke oder Straße in der Nachbarschaft? Oder dafür, wie häufig die Politiker Ihres Wahlbezirks tatsächlich bei Abstimmungen aufgetaucht sind? Kein Problem, können sie alles haben. Behörden müssen Ihnen diese Informationen geben. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Recherchebüro CORRECT!V lädt Sie das Siegener Campusradio Radius 92,1, zu einem kostenlosen Workshop, ein. Dort lernen Sie, wie Sie ihr Recht auf Auskunft nutzen können. Jeder kann bei Bundesbehörden, Ministerien, Ämtern und oft sogar bei staatlichen oder kommunalen Unternehmen Dokumente oder Informationen bekommen. Egal ob Bürger, Blogger oder Journalist. Dafür gibt es eine ganze Reihe verschiedener Auskunftsrechte. Und die Informationen zu bekommen ist oft mit erstaunlich wenig Aufwand verbunden. Das Seminar befasst sich intensiv mit dem wichtigsten Auskunftsrecht für Bürger: dem Informationsfreiheitsgesetz. Außerdem werden weitere Auskunftsrechte, die Sie nutzen können, erläutert. Das Umwelt- oder das Verbraucherinformationsgesetz – oder Ihr Einsichtsrecht ins Grundbuch. Was muss ich recherchieren, bevor ich mich an die Behörde wende? Wie formuliere ich einen Antrag? Welche Ausnahmen gibt es, welche Probleme können auftauchen und wie überwinde ich diese? All das möchten wir Ihnen gerne erklären, bei unserer Veranstaltung am 10. Dezember 2015. Die Experten von CORRECT!V werden Ihnen etwa eine Stunde lang erklären, wie Sie Behörden zur Auskunft zwingen. Im Anschluss gibt es Zeit für Rückfragen. Anmeldung: Anmeldung per Mail bei Johannes Meyer (Freunde von Radius 92,1 e.V.) unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Ort: Hölderlin-Gebäude,(Raum H-C 3302) Wann:Donnerstag,den 10. Dezember 19 Uhr Kosten: Keine Was ist CORRECT!V?

Die investigativen Reporter von CORRECT!V arbeiten an langfristigen Recherchen von nationaler Bedeutung, die auch erhebliche Auswirkungen auf die Menschen vor Ort haben. Dafür nutzen Sie regelmäßig die Auskunftsrechte. Die Ergebnisse stellt CORRECT!V allen Bürgern kostenfrei zur Verfügung. Das Büro finanziert sich unter anderem durch Mitgliedsbeiträge, die von der Steuer absetzbar sind. Veranstalter:

Förderverein Freunde von Radius 92,1 e.V. und das Recherchebüro CORRECT!V Mehr Informationen unter correctiv.org und

www.fvradius921.de