BigBrotherAwards 2016

Negativpreis in Bielefeld verliehen

Datenkraken können sich freuen, denn heute Abend stehen sie im Mittelpunkt. Digitalcourage e.V. aus Bielefeld verleiht heute Abend bereits zum 17. Mal die BigBrotherAwards in Deutschland. Ein Negativ-Preis für Datenmissbrauch und Verletzung der Privatsphäre. In Zeiten, in denen wir nahezu pausenlos online sind, spielt Datenschutz eine unverzichtbare Rolle. Wer möchte schon, dass Unternehmen und Konzerne aus uns lesen können, wie aus einem offenen Buch? Leider ist genau dies für die Datenkraken ein Kinderspiel. Der Verbraucher selber, erfährt davon jedoch meistens nichts. Die BigBrotherAwards beschäftigen sich genau mit diesen Problemen. Anhand der Preisträger wird das Thema Datenschutz leicht verständlich und interessant vermittelt. Verliehen wird der Negativ-Award in 5 Kategorien: „Lifetime“, „Wirtschaft“, „Technik“, „Verbraucherschutz“ und „Kommunikation“. Der BigBrotherAward in der Kategorie „Lifetime“, geht in diesem Jahr an den Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ für 65 Jahre Datenschutz- und Bürgerrechtsverletzung. Trotz zahlreicher Skandale, wie z.B. das Verschleiern illegaler Anwendungsmethoden, werden die Behörden immer weiter aufgerüstet, statt gebremst. Die weiteren Preisträger sind: Kategorie: Wirtschaft - Change.org, Kampagnenplattform Kategorie: Technik - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg Kategorie: Verbraucherschutz - Generali-Versicherungen Kategorie: Kommunikation - „Social Dashboard“, Produkt von IBM Wieso und weshalb sie ausgezeichnet wurden, erfahrt ihr am Montag ab 17Uhr bei mediaZINE.fm.